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В Курской области снова временно отменяют льготы в общественном транспорте

Сегодня приостанавливается действие транспортных карт школьников, а с 1 ноября - социальных проездных

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В Курской области снова временно отменяют льготы в общественном транспорте. С 1 ноября женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше не смогут воспользоваться своими социальными проездными. Школьники во время осенних каникул, с 26 октября до 8 ноября, не смогут использовать транспортные карты. 

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения сохраняется у медработников. Льготой уже воспользовались порядка 1,7 тысячи медиков. Это участковые терапевты, педиатры и медсестры, работники скорой помощи, ФАПов и офисов специалистов общей практики.

При этом бесплатный проезд в общественном транспорте могут предоставить волонтерам акции «МыВместе». Они во время пандемии доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым людям, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
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