  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Аптеки не могли продавать курянам лекарства из-за сбоев в системе маркировки

Аптечные склады оказались переполнены. Теперь Минпромторг на время отменил систему маркировки лекарств

Читайте также

Минпромторг объявил о том, что систему маркировки лекарств переводят в уведомительный режим, об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Теперь аптеки смогут продавать препараты без подтверждения маркировки. Это означает, что в аптеках можно будет купить препараты, которые все еще лежат на складах. Оказалось, что лекарства в аптеках есть, склады в ряде регионов переполнены, производителям пришлось остановить поставки, а аптеки не могли осуществлять продажи - и все это из-за сбоев в системе маркировки, на которые жаловались и фармкомпании, и поставщики, и аптеки. Жители Курской области также жаловались на отсутствие ряда препаратов в аптечных сетях.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют туман

Курская область - лидер ЦФО по дешевизне продуктовой корзины

В Курске два молодых парня разукомплектовали припаркованную во дворе многоэтажки "десятку"

В Курской области подорожал бензин

За выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей, назвав аферистам данные о банковских картах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске