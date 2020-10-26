Аптеки не могли продавать курянам лекарства из-за сбоев в системе маркировки

Аптечные склады оказались переполнены. Теперь Минпромторг на время отменил систему маркировки лекарств

Минпромторг объявил о том, что систему маркировки лекарств переводят в уведомительный режим, об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Теперь аптеки смогут продавать препараты без подтверждения маркировки. Это означает, что в аптеках можно будет купить препараты, которые все еще лежат на складах. Оказалось, что лекарства в аптеках есть, склады в ряде регионов переполнены, производителям пришлось остановить поставки, а аптеки не могли осуществлять продажи - и все это из-за сбоев в системе маркировки, на которые жаловались и фармкомпании, и поставщики, и аптеки. Жители Курской области также жаловались на отсутствие ряда препаратов в аптечных сетях.