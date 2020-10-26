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Лента новостей / В регионе

В Курской области побит очередной коронавирусный антирекод

За минувшие сутки ковид подтвердился у 112 человек

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В Курской области побит очередной коронавирусный антирекод - за минувшие сутки ковид подтвердился у 112 человек. Пока это самый большой суточные прирост с начала пандемии. Всего за выходные коронавирусом заразились 328 человек. 

Четверо курян, к сожалению, скончались. Все они - пожилые пациенты. Таким образом, по данным регионального оперштаба, у нас официально зарегистрировано 77 смертей от COVID-19. 

Лечение продолжают почти 2,5 тысячи курян. 

В целом по России за сутки выявили 17 347 заразившихся коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии.
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