  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский онкодиспансер станет научным центром

Изменится принцип работы: теперь учреждение будет не только лечить, но и проводить исследования
Курский онкодиспансер станет научным центром

Читайте также

Курский онкодиспансер станет научно-клиническим центром. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Теперь центр носит имя Георгия Островерхова — нашего земляка, выдающегося врача-онколога, ученика Петра Герцена.

Это означает, что изменится принцип работы: теперь учреждение будет не только лечить пациентов, но и проводить исследования. Сейчас там создаётся научно-инновационное подразделение. Команда врачей займётся критической оценкой новых методик в лечении рака и внедрением актуальных технологий.

Роман Старовойт выразил надежду на то, что Курский областной научно-клинический онкологический центр станет кузницей медицинских кадров. Он должен полностью обеспечить качественной помощью земляков, а также привлечь пациентов из других регионов и специалистов со всей страны. Сейчас в него уже перешли на работу несколько врачей из ведущих клиник Москвы.

Также продолжится объединение всей онкологической службы региона в единую систему. Это сократит время от выявления заболевания до начала лечения. Кроме того, расширится программа скрининга, чтобы эффективнее и как можно раньше диагностировать онкологические заболевания, отметил глава региона. Отдельно будут повышать качество сервиса для пациентов.

Курский онкоцентр занимает высокие места в рейтингах Минздрава. Специалисты центра эффективно выявляют заболевания даже на ранних стадиях и работают на современном оборудовании. Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке президента, усилиям предыдущей команды администрации Курской области и помощи от федерального Правительства, подчеркнул Роман Старовойт.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют туман

Курская область - лидер ЦФО по дешевизне продуктовой корзины

В Курске два молодых парня разукомплектовали припаркованную во дворе многоэтажки "десятку"

В Курской области подорожал бензин

За выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей, назвав аферистам данные о банковских картах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске