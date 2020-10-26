Курский онкодиспансер станет научным центром

Изменится принцип работы: теперь учреждение будет не только лечить, но и проводить исследования

Курский онкодиспансер станет научно-клиническим центром. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Теперь центр носит имя Георгия Островерхова — нашего земляка, выдающегося врача-онколога, ученика Петра Герцена.Это означает, что изменится принцип работы: теперь учреждение будет не только лечить пациентов, но и проводить исследования. Сейчас там создаётся научно-инновационное подразделение. Команда врачей займётся критической оценкой новых методик в лечении рака и внедрением актуальных технологий.Роман Старовойт выразил надежду на то, что Курский областной научно-клинический онкологический центр станет кузницей медицинских кадров. Он должен полностью обеспечить качественной помощью земляков, а также привлечь пациентов из других регионов и специалистов со всей страны. Сейчас в него уже перешли на работу несколько врачей из ведущих клиник Москвы.Также продолжится объединение всей онкологической службы региона в единую систему. Это сократит время от выявления заболевания до начала лечения. Кроме того, расширится программа скрининга, чтобы эффективнее и как можно раньше диагностировать онкологические заболевания, отметил глава региона. Отдельно будут повышать качество сервиса для пациентов.Курский онкоцентр занимает высокие места в рейтингах Минздрава. Специалисты центра эффективно выявляют заболевания даже на ранних стадиях и работают на современном оборудовании. Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке президента, усилиям предыдущей команды администрации Курской области и помощи от федерального Правительства, подчеркнул Роман Старовойт.