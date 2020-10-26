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За выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей, назвав аферистам данные о банковских картах

Так, 46-летняя жительница Курска, пытаясь забрать "выигрыш", предоставила мошенникам доступ к личному кабинету онлайн-банка
За выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей, назвав аферистам данные о банковских картах

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За прошедшие выходные пятеро курян лишились 770 тысяч рублей. Они сами предоставили мошенникам возможность похитить их сбережения, сообщив данные о банковских картах. Причем аферисты "работают", не взирая на время сутк.  

Так, поздно ночью 46-летняя курянка в сообщении от неизвестного пользователя в соцсети узнала, что стала победителем крупного розыгрыша. Она действительно вступила в группу, где счастливчик, определявшийся путем случайного генератора чисел, должен был получить мобильный телефон последней модели.

Женщине предложили выбор: забрать гаджет или денежную компенсацию. Она выбрала второй вариант. Курянку не смутило, что для простой операции по зачислению денег на карту, у нее запросили полные личные данные, а также всю информацию о банковской карте. Она назвала номер, комбинацию с оборотной стороны и код, поступивший в смс. Получив доступ к личному кабинету горожанки, злоумышленники оформили на ее имя кредит и перевели почти 570 тысяч рублей на свои счета.

С утра, обнаружив нулевой баланс, курянка направилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.



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