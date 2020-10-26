В Курске два молодых парня разукомплектовали припаркованную во дворе многоэтажки "десятку"

Их задержали с поличным в соседнем дворе, когда они устанавливали похищенные колеса на свою машину

Двое жителей Солнцевского района разукомплектовали ВАЗ, припаркованный во дворе одной из многоэтажек на проспекте Клыкова. Парни 20 и 19 лет сняли запчасти и колеса с автомобиля в темное время суток, но на виду у прохожих. Очевидцы и сообщили о происходящем в полицию.На место для проверки данных прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Владелец машины подтвердил, что его "десятку" действительно разукомплектовали.Нашли злоумышленников довольно быстро и близко - в соседнем дворе, когда они пытались установить похищенные запчасти на свою машину. Выяснилось, что одному из похитителей приглянулись запчасти с ВАЗа, оставленного на стоянке, подходящие под его машину. Ночью вместе со своим другом они разобрали чужой транспорт и сразу хотели установить запчасти себе. Тогда и были задержаны. Похищенное изъяли в неповрежденном виде и вернули владельцу. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб. Уже ясно, что он превысит 10 тысяч рублей.После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в региональном УМВД.