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Лента новостей / В регионе

В Курске два молодых парня разукомплектовали припаркованную во дворе многоэтажки "десятку"

Их задержали с поличным в соседнем дворе, когда они устанавливали похищенные колеса на свою машину
В Курске два молодых парня разукомплектовали припаркованную во дворе многоэтажки "десятку"

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Двое жителей Солнцевского района разукомплектовали ВАЗ, припаркованный во дворе одной из многоэтажек на проспекте Клыкова. Парни 20 и 19 лет сняли запчасти и колеса с автомобиля в темное время суток, но на виду у прохожих. Очевидцы и сообщили о происходящем в полицию. 

На место для проверки данных прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Владелец машины подтвердил, что его "десятку" действительно разукомплектовали.

Нашли злоумышленников довольно быстро и близко - в соседнем дворе, когда они пытались установить похищенные запчасти на свою машину. Выяснилось, что одному из похитителей приглянулись запчасти с ВАЗа, оставленного на стоянке, подходящие под его машину. Ночью вместе со своим другом они разобрали чужой транспорт и сразу хотели установить запчасти себе. Тогда и были задержаны. Похищенное изъяли в неповрежденном виде и вернули владельцу. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб. Уже ясно, что он превысит 10 тысяч рублей. 

После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в региональном УМВД.
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