В ходе очередного рейда выявили одного нарушителя - это водитель

В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси. Так, по итогам очередного рейда проверили 7 автомобилей, выявили одного нарушителя - это водитель. Пассажиров власти просят использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. Это касается и общественного транспорта.Две рабочие группы на днях мониторили городские и межмуниципальные маршруты. Проверке подверглись свыше 200 транспортных средств. С пассажирами и водителями провели разъяснительную работу, на трех пассажиров-нарушителей составили протоколы.В мониторинге приняли участие представители городского департамента транспорта, комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, УМВД, УГИБДД, и МЧС.