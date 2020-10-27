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В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси

В ходе очередного рейда выявили одного нарушителя - это водитель
В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси

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В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси. Так, по итогам очередного рейда проверили 7 автомобилей, выявили одного нарушителя - это водитель. Пассажиров власти просят использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. Это касается и общественного транспорта. 

Две рабочие группы на днях мониторили городские и межмуниципальные маршруты. Проверке подверглись свыше 200 транспортных средств. С пассажирами и водителями провели разъяснительную работу, на трех пассажиров-нарушителей  составили протоколы.  

В мониторинге приняли участие представители городского департамента транспорта, комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, УМВД, УГИБДД, и МЧС.
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