В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси
В ходе очередного рейда выявили одного нарушителя - это водитель
Две рабочие группы на днях мониторили городские и межмуниципальные маршруты. Проверке подверглись свыше 200 транспортных средств. С пассажирами и водителями провели разъяснительную работу, на трех пассажиров-нарушителей составили протоколы.
В мониторинге приняли участие представители городского департамента транспорта, комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, УМВД, УГИБДД, и МЧС.