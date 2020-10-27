Жители Курска смогут попасть в налоговую только по записи
В остальных налоговых органах Курской области прием и обслуживание пока осуществляется в обычном режиме
Записаться на прием можно с помощью интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/. Также для решения вопросов можно обращаться в налоговые органы посредством онлайн-сервисов сайта ФНС России, «Личных кабинетов» и почтовой связи.
Кроме этого, курянам рекомендуют оставлять всю корреспонденцию в боксах, установленных перед входом в операционные залы. На конверте с документами обязательно нужно указать ФИО и номер телефона для обратной связи. Из боксов сотрудники инспекции вынимают конверты ежедневно каждые 3 часа.