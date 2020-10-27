  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жители Курска смогут попасть в налоговую только по записи

В остальных налоговых органах Курской области прием и обслуживание пока осуществляется в обычном режиме
Жители Курска смогут попасть в налоговую только по записи

Читайте также

В Курске инспекция Федеральной налоговой службы на ул. Энгельса, 115 теперь принимает граждан только по предварительной записи. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. В остальных налоговых органах Курской области прием и обслуживание пока осуществляется в обычном режиме.

Записаться на прием можно с помощью интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/.  Также для решения вопросов можно обращаться в налоговые органы посредством онлайн-сервисов сайта ФНС России, «Личных кабинетов» и почтовой связи. 

Кроме этого, курянам рекомендуют оставлять всю корреспонденцию в боксах, установленных перед входом в операционные залы. На конверте с документами обязательно нужно указать ФИО и номер телефона для обратной связи. Из боксов сотрудники инспекции вынимают конверты ежедневно каждые 3 часа.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Около некоторых курских больниц оказалось невозможно обустроить парковки

4 ноября из Курска в Москву можно будет доехать на «Ласточке» за 250 рублей

В Курской области открылась "горячая линия" по записи на КТ

Курский губернатор ввел свободное посещение детских садов

В Курске проверяют соблюдение масочного режима не только в общественном транспорте, но и в такси

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске