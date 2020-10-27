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4 ноября из Курска в Москву можно будет доехать на «Ласточке» за 250 рублей

Акция распространяются на скоростной поезд с местами для сидения. Приобрести билеты со скидкой можно до 30 октября
4 ноября из Курска в Москву можно будет доехать на «Ласточке» за 250 рублей

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4 ноября из Курска в Москву можно будет доехать на «Ласточке» за 250 рублей. Акция «Тариф единство» распространяется на поезд №722/721 «Москва- Курск» и приурочена ко Дню народного единства. 

Отмечается, что специальные условия распространяются на скоростной поезд с местами для сидения. «Ласточка» №722 отправляется из Курска в 5:26, прибывает в столицу в 11:20. В обратном направлении поезд № 721 выезжает в 16:35, прибывает в Курск в 22:28.

Период проведения акции и количество мест ограничено. Приобрести билеты со скидкой можно до 30 октября в кассах вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Также сообщается, что все составы проходят санитарную обработку с применением моющих средств. Все современные вагоны поездов дальнего следования, в том числе дневных, оснащены специальными климатическими установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Несмотря на эти меры, РЖД просит пассажиров использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.

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