Около некоторых курских больниц оказалось невозможно обустроить парковки

Но губернатор уверен - ничего невозможного нет





Проектно-сметная документация уже разработана, рассказал мэр. Речь идет о поликлиниках и больницах на улицах Садовая, Семеновская, Кольцова, Союзная, Энергетиков, Магистральный проезд, проспект Энтузиастов, переулке Краснополянский. Это позволит создать 147 парковочных мест возле 9 медучреждений.





Однако возле некоторых учреждений парковочные места невозможны из-за наличия инженерных сетей, в том числе ЛЭП, газо- и водопровода и теплосетей «Квадры». Ресурсоснабжающие организации не согласовывают организацию автопарковок возле БСМП, станции переливания крови, 5-й поликлиники, 6-й детской поликлиники и 3-й горбольницы.





Но Роман Старовойт уверен - проблема рашаема, при невозможности асфальтированных площадок есть вариант с экопарковками. Он поручил скоординировать работу ответственных лиц своему заместителю Станиславу Набоко.

Около курских больниц организуют дополнительные парковочные места. Этот вопрос стоит достаточно остро, признал губернатор.