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Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

Всем россиянам предписано носить маски в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках и в других местах массового пребывания
Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

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Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в стране. Всем россиянам предписано носить маски в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках и в других местах массового пребывания. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации. 

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует властям регионов запретить работу общепита с 11 вечера до 6 утра и проведение в ночное время массовых развлекательных мероприятий. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах рекомендуется усилить режим дезинфекции.

Постановление вступает в силу 28 октября.



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