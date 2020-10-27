Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

Всем россиянам предписано носить маски в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках и в других местах массового пребывания

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в стране. Всем россиянам предписано носить маски в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках и в других местах массового пребывания. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует властям регионов запретить работу общепита с 11 вечера до 6 утра и проведение в ночное время массовых развлекательных мероприятий. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах рекомендуется усилить режим дезинфекции.Постановление вступает в силу 28 октября.