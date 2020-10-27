Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим
Всем россиянам предписано носить маски в общественном транспорте, в такси, в лифтах, на парковках и в других местах массового пребывания
Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует властям регионов запретить работу общепита с 11 вечера до 6 утра и проведение в ночное время массовых развлекательных мероприятий. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах рекомендуется усилить режим дезинфекции.
Постановление вступает в силу 28 октября.
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