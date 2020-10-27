Двое курян украли из магазина батарейки на 7 с лишним тысяч

До этого они воровали дорогостоящие бритвенные станки

Представители администрации магазина обратились в полицию и предоставили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.Правоохранители в течение суток сумели найти и задержать злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых жителей Курска. Они признались, что вынесли батарейки, спрятав в карманах. Похищенное они продали сразу же на улице за 3 тысячи рублей, а деньги потратили на спиртное.Выяснилось, что эти похитители не в первый раз совершили кражу из магазина и уже попадали в поле зрения оперативников. Ранее они воровали дорогостоящие бритвенные станки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитителям батареек грозит до 5 лет лишения свободы.