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Двое курян украли из магазина батарейки на 7 с лишним тысяч

До этого они воровали дорогостоящие бритвенные станки
Двое курян украли из магазина батарейки на 7 с лишним тысяч

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Представители администрации магазина обратились в полицию и предоставили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. 

Правоохранители в течение суток сумели найти и задержать злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых жителей Курска. Они признались, что вынесли батарейки, спрятав в карманах. Похищенное они продали сразу же на улице за 3 тысячи рублей, а деньги потратили на спиртное. 

Выяснилось, что эти похитители не в первый раз совершили кражу из магазина и уже попадали в поле зрения оперативников. Ранее они воровали дорогостоящие бритвенные станки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитителям батареек грозит до 5 лет лишения свободы.

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