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Чаще всего куряне заражаются коронавирусом в магазинах и общественном транспорте

Ношением масок в общественных местах часто пренебрегают школьники и студенты
Чаще всего куряне заражаются коронавирусом в магазинах и общественном транспорте

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Чаще всего куряне заражаются коронавирусом в общественных местах - в магазинах и общественном транспорте. Таких случаев 55% от общего числа подтвержденных диагнозов. Об этом на онлайн-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в Курской области, сообщил главный санитарный врач региона Олег Климушин. Он напомнил жителям о необходимости ношения масок. Однако этой мерой безопасности пренебрегают школьники и студенты. Как отметил глава курского Росптребнадзора, молодые люди могут бессимптомно переносить заболевание, при этом не надевая медицинских масок, они не столько сами рискуют заразиться, сколько заразить других. При этом в стенах учебных заведений учащиеся соблюдают масочный режим. 

Большая часть - 62% зараженных - женщины, мужчины болеют реже - их 38%. Более 60% пациентов - люди в возрасте от 30 до 64 лет. Доля заболевших старше 65 лет - 18%. Чуть более 9% приходится на подростков и молодежь. 


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