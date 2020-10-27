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Еще четыре курские больницы переоборудуют под ковидарии и развернут еще 420 коек

В ковидных стационарах трудятся 61 студент и 54 ординатора курского медуниверситета
Еще четыре курские больницы переоборудуют под ковидарии и развернут еще 420 коек

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В Курской области еще четыре больницы переоборудуют под ковидные стационары. На это потребуется около трех недель. Речь об этом шла на онлайн-конференции по ситуации с коронавирусом в регионе. 

В общей сложности развернут еще 420 коек для пациентов с COVID-19, 90% из них будут с кислородом. Как сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий, в ближайшее время 70 коеек для коронавирусных больных откроют в Фатежской больнице, 40 — в Солнцевской, 110 — в Тимской. В 1-й горбольнице Курска развернут еще 201 койку. 

По словам Белостоцкого, в стационарах, занимающихся лечением больных коронавирусом, не хватает реаниматологов. Специалистов привлекают из других больниц - ЦРБ и областной клиники. Также в ковидных госпиталях трудятся 61 студент и 54 ординатора курского медуниверситета.

При этом исполняющий обязанности главврача областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин отмечает, что в его учреждении достаточно кадров для борьбы с инфекцией. Летом многие врачи прошли обучение для работы с заболевшими коронавирусом.

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