Лечащихся на дому курян обеспечат лекарствами от коронавируса

Власти выделят на это необходимые финансовые средства, заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий

В Курской области собираются выдавать необходимые лекарства от коронавируса находящимся на амбулаторном лечении пациентам. На это выделят необходимые финансовые средства, заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Окончательное решение местные власти примут завтра на заседании регионального оперштаба. Кроме этого, такое решение может принять и правительство, тогда подобные субсидии регионам выделят на федеральном уровне. Для пациентов откроют специальные «горячие линии».Также в Курской области составили чек-лист для лечения пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Аптеки обязали обеспечить наличие этих препаратов в течение нескольких дней.