Ранее на период повышенной готовности из-за коронавируса губернатор ввел новые правила посещения детьми дошкольных учреждений

В Курской области работают «горячие линии» по вопросам свободного посещения детских садов. Ранее на период повышенной готовности из-за коронавируса губернатор ввел новые правила посещения детьми дошкольных учреждений.Если родители решат оставить ребёнка дома, то им нужно написать заявление и передать его в администрацию детсада. Дни, когда ребенок будет дома, родители оплачивать не будут. Чтобы снова повести ребёнка в детский сад, нужно будет взять стандартную справку в районной поликлинике, тест на COVID ребенку сдавать не надо.Вопросы можно задать в областном и городском комитетах образования по телефонам: 8 (4712) 70-14-59 и 70-29-39. «Горячие линии» работают по будням с 9 утра до 6 вечера.