  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области работают «горячие линии» по вопросам свободного посещения детских садов

Ранее на период повышенной готовности из-за коронавируса губернатор ввел новые правила посещения детьми дошкольных учреждений
В Курской области работают «горячие линии» по вопросам свободного посещения детских садов

Читайте также

В Курской области работают «горячие линии» по вопросам свободного посещения детских садов. Ранее на период повышенной готовности из-за коронавируса губернатор ввел новые правила посещения детьми дошкольных учреждений.

Если родители решат оставить ребёнка дома, то им нужно написать заявление и передать его в администрацию детсада. Дни, когда ребенок будет дома, родители оплачивать не будут. Чтобы снова повести ребёнка в детский сад, нужно будет взять стандартную справку в районной поликлинике, тест на COVID ребенку сдавать не надо.

Вопросы можно задать в областном и городском комитетах образования по телефонам: 8 (4712) 70-14-59 и 70-29-39. «Горячие линии» работают по будням с 9 утра до 6 вечера.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Грядущей ночью в Курской области прогнозируют до 2º мороза и туман

Курск получит деньги на модернизацию системы теплоснабжения из Фонда содействия реформированию ЖКХ

К следующей неделе в аптечные сети Курской области дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных препаратов и антибиотиков

Курским барам и ресторанам запретили работать по ночам

Путин: "Больных коронавирусом россиян обеспечат бесплатными лекарствами"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске