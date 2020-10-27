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54-я школа Курска стала экспериментальной площадкой проекта STEAMS/Schoolskills

Школа заключила соглашение с резидентом Сколково лабораторией интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» при Российской академии образования
54-я школа Курска стала экспериментальной площадкой проекта STEAMS/Schoolskills

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Курская школа № 54 заключила соглашение с резидентом Сколково лабораторией интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» при Российской академии образования. Теперь она стала экспериментальной площадкой «Формирование у детей компетенций будущего через реализацию образовательных технологий проекта STEAMS/Schoolskills». Это означает, что у учащихся появится больше возможностей в получении предпрофессиональной и ранней профориентации, подготовки по ознакомлению с современными профессиями, определению профессиональных интересов и многое другое. 

На базе школы создадут все условия для развития постоянно действующей инновационной площадки инженерной и научно-технической направленности через реализацию международного научно-технического системно – инженерного конкурса-акселератора детских и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ». 

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