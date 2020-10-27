54-я школа Курска стала экспериментальной площадкой проекта STEAMS/Schoolskills
Школа заключила соглашение с резидентом Сколково лабораторией интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» при Российской академии образования
На базе школы создадут все условия для развития постоянно действующей инновационной площадки инженерной и научно-технической направленности через реализацию международного научно-технического системно – инженерного конкурса-акселератора детских и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ».