54-я школа Курска стала экспериментальной площадкой проекта STEAMS/Schoolskills

Школа заключила соглашение с резидентом Сколково лабораторией интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» при Российской академии образования

Курская школа № 54 заключила соглашение с резидентом Сколково лабораторией интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» при Российской академии образования. Теперь она стала экспериментальной площадкой «Формирование у детей компетенций будущего через реализацию образовательных технологий проекта STEAMS/Schoolskills». Это означает, что у учащихся появится больше возможностей в получении предпрофессиональной и ранней профориентации, подготовки по ознакомлению с современными профессиями, определению профессиональных интересов и многое другое.На базе школы создадут все условия для развития постоянно действующей инновационной площадки инженерной и научно-технической направленности через реализацию международного научно-технического системно – инженерного конкурса-акселератора детских и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ».