В Курске открылся пункт раздельного приема вторсырья

Туда можно сдать чистое подготовленное вторсырье — пластик, металл, макулатуру — и получать за это деньги

В Курске на улице Сумской, 46 открылся пункт раздельного приема вторсырья. Туда можно сдать чистое подготовленное вторсырье — пластик, металл, макулатуру — и получать за это деньги.Это первый в городе пункт приема вторсырья такого формата. Здесь уже сформирован штат сотрудников, которые будут не только принимать отходы, но и объяснять курянам, почему так важно сортировать мусор.В тестовом режиме площадка проработала чуть меньше двух недель, и за это время горожане сдали на переработку около пяти тонн мусора. Планируется, что такой пункт будет собирать порядка 25 тонн мусора в месяц.В планах открытие еще 10 - 15 таких площадок. Проект, получивший название «Экодом», разработан региональным оператором «Спецавтобаза по уборке Курска» при поддержке администрации области и города.