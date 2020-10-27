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В Курске оказывают психологическую помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции

В связи с возникающими у многих людей, находящихся на самоизоляции, стрессом и тревогой была создана специальная горячая линия

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С каждым днём в Курской области растёт количество заболевших коронавирусом. Пожилые люди, для которых COVID-19 наиболее опасен, вынуждены переходить на режим самоизоляции. Многие пенсионеры одиноки, навестить их некому. На помощь, как и весной этого года, приходят неравнодушные люди, многочисленные волонтёры. Организаторы такой работы отмечают, для пожилых людей самоизоляция стала сильным стрессом, преодолеть который иногда невозможно без профессиональной психологической помощи, сообщает телеканал «ТАКТ».

Люди старше 65-ти лет – самая уязвимая категория населения в период пандемии COVID-19. Для пожилого человека заражение коронавирусом может стать смертельно опасным. Неудивительно, что многие из них стремятся ограничить посещение общественных мест, в том числе, рынков, аптек и магазинов. Но принести таким людям жизненно необходимые лекарства и продукты часто некому. У многих пенсионеров или нет родственников, или они живут далеко. В Курской области к проблемам пожилых людей в период пандемии остались неравнодушны волонтёры. Продукты и лекарства пенсионерам доставляют на дом. Сегодня студентка КГМУ Елизавета развозит препараты по нескольким адресам. Как будущий врач, девушка считает своим долгом помогать людям в трудный период пандемии.

Елизавета, волонтёр: Мне очень приятно, когда мне говорят «спасибо», что я принесла препараты или продукты, потому что я чувствую свою пользу этому городу и людям, которые действительно нуждаются в этой помощи. Потому что очень много одиноких пожилых людей. Не раз пациенты говорили «большое спасибо, кроме вас больше бы никто не принёс.

В период самоизоляции помимо бытовых трудностей пожилые люди испытывают и серьёзный стресс. Как отмечают волонтёры-психологи, старшее поколение часто не владеет навыками общения по Интернету, в связи с чем пережить самоизоляцию им намного сложнее.

Юлия Константинова, студентка 5-го курса клинической психологии КГМУ, волонтёр: В современной эпидемиологической обстановке население подвержено стрессу, испытывает переживания и страх за себя и своих близких. Возникает чувство одиночества у многих людей, и зачастую люди не могут самостоятельно справиться со своими переживаниями. Звонили пожилые люди и средних лет. В основном, это одинокие люди, у которых либо нет родственников, либо нет возможности с ними поговорить.

В связи с возникающими у многих людей, находящихся на самоизоляции, стрессом и тревогой была создана специальная горячая линия. Звонки принимают волонтёры, студенты факультета клинической психологии КГМУ, помимо этого их специально обучали работе в данном формате. Как рассказывают молодые люди, звонят часто. Очень многие - преклонного возраста.

Кирилл Гаврильченко, студент 5-го курса факультета клинической психологии КГМУ, волонтёр: Пожилые люди особенно подвержены стрессовым реакциям в данное время, особенно в условиях изоляции от своих родственников, и основным контингентом, который нам звонит являются, в том числе, пожилые люди. Для снижения тревожности у пожилых людей мы часто используем обучение методам простой саморелаксации, конструктивной оценки происходящих событий и часто стараемся мотивировать их на общение со своими близкими, но, конечно же, с использованием дистанционных технологий в нынешних обстоятельствах.

Осознавая серьёзность стресса во время самоизоляции, используют множество методов. Обучают дыхательной гимнастике для снижения тревоги, предоставляют объективные данные по COVID-19. И, как отмечают сами волонтёры, просто дают возможность высказаться, ведь во время домашней изоляции это как никогда важно. Получить психологическую поддержку можно, позвонив по номеру 8-920-727-78-70. Помощь с доставкой продуктов и лекарств для себя, близких или знакомых можно по телефону 8-800-200-34-11.

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