В Курске оказывают психологическую помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции

ТАКТ».С каждым днём в Курской области растёт количество заболевших коронавирусом. Пожилые люди, для которых COVID-19 наиболее опасен, вынуждены переходить на режим самоизоляции. Многие пенсионеры одиноки, навестить их некому. На помощь, как и весной этого года, приходят неравнодушные люди, многочисленные волонтёры. Организаторы такой работы отмечают, для пожилых людей самоизоляция стала сильным стрессом, преодолеть который иногда невозможно без профессиональной психологической помощи, сообщает телеканал «
Люди старше 65-ти лет – самая уязвимая категория населения в период пандемии COVID-19. Для пожилого человека заражение коронавирусом может стать смертельно опасным. Неудивительно, что многие из них стремятся ограничить посещение общественных мест, в том числе, рынков, аптек и магазинов. Но принести таким людям жизненно необходимые лекарства и продукты часто некому. У многих пенсионеров или нет родственников, или они живут далеко. В Курской области к проблемам пожилых людей в период пандемии остались неравнодушны волонтёры. Продукты и лекарства пенсионерам доставляют на дом. Сегодня студентка КГМУ Елизавета развозит препараты по нескольким адресам. Как будущий врач, девушка считает своим долгом помогать людям в трудный период пандемии.
Елизавета, волонтёр: Мне очень приятно, когда мне говорят «спасибо», что я принесла препараты или продукты, потому что я чувствую свою пользу этому городу и людям, которые действительно нуждаются в этой помощи. Потому что очень много одиноких пожилых людей. Не раз пациенты говорили «большое спасибо, кроме вас больше бы никто не принёс.
В период самоизоляции помимо бытовых трудностей пожилые люди испытывают и серьёзный стресс. Как отмечают волонтёры-психологи, старшее поколение часто не владеет навыками общения по Интернету, в связи с чем пережить самоизоляцию им намного сложнее.
Юлия Константинова, студентка 5-го курса клинической психологии КГМУ, волонтёр: В современной эпидемиологической обстановке население подвержено стрессу, испытывает переживания и страх за себя и своих близких. Возникает чувство одиночества у многих людей, и зачастую люди не могут самостоятельно справиться со своими переживаниями. Звонили пожилые люди и средних лет. В основном, это одинокие люди, у которых либо нет родственников, либо нет возможности с ними поговорить.
В связи с возникающими у многих людей, находящихся на самоизоляции, стрессом и тревогой была создана специальная горячая линия. Звонки принимают волонтёры, студенты факультета клинической психологии КГМУ, помимо этого их специально обучали работе в данном формате. Как рассказывают молодые люди, звонят часто. Очень многие - преклонного возраста.
Кирилл Гаврильченко, студент 5-го курса факультета клинической психологии КГМУ, волонтёр: Пожилые люди особенно подвержены стрессовым реакциям в данное время, особенно в условиях изоляции от своих родственников, и основным контингентом, который нам звонит являются, в том числе, пожилые люди. Для снижения тревожности у пожилых людей мы часто используем обучение методам простой саморелаксации, конструктивной оценки происходящих событий и часто стараемся мотивировать их на общение со своими близкими, но, конечно же, с использованием дистанционных технологий в нынешних обстоятельствах.
Осознавая серьёзность стресса во время самоизоляции, используют множество методов. Обучают дыхательной гимнастике для снижения тревоги, предоставляют объективные данные по COVID-19. И, как отмечают сами волонтёры, просто дают возможность высказаться, ведь во время домашней изоляции это как никогда важно. Получить психологическую поддержку можно, позвонив по номеру 8-920-727-78-70. Помощь с доставкой продуктов и лекарств для себя, близких или знакомых можно по телефону 8-800-200-34-11.
В Курске оказывают психологическую помощь пенсионерам, находящимся на самоизоляции
В связи с возникающими у многих людей, находящихся на самоизоляции, стрессом и тревогой была создана специальная горячая линия