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Лента новостей / В регионе

Отделения Пенсионного фонда в Курской области ведут приём только по предварительной записи

Записаться можно через «Личный кабинет», портал госуслуг, мобильное приложение или по телефону
Отделения Пенсионного фонда в Курской области ведут приём только по предварительной записи

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Отделения Пенсионного фонда в Курской области ведут приём только по предварительной записи. Записаться можно через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР, портал госуслуг или мобильное приложение.

Во всех учреждениях ПФР также действуют телефоны для записи. Их список размещен на странице сайта регионального Пенфонда.

Отмечается, что бльшинство услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно - через «Личный кабинет» на сайте, портал госуслуг и мобильное приложение.

Также работают «горячие линии». Их полный список размещен на сайте в разделе «Информация для жителей региона».

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