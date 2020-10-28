Курские активисты ОНФ просят прокуратуру проверить благоустройство сельской площадки

Прием заявок по лоту начался в середине октября, а исполнение по нему установлено на 10 декабря, а заказчик не предусмотрел демонтаж асфальтового покрытия





Тротуарная плитка на асфальт по всем строительным правилам и нормам не кладется, иначе она может подняться, поясняют общественники.

Поскольку деньги на благоустройство выделены в рамках программы «Формирование современной городской среды», не предусматривая демонтаж асфальта, администрация закладывает на будущее или конфликт с подрядчиком или еще одну возможность нерационального использования бюджетных средств. К такому выводу пришли активисты, справедливо заметив, что у сельсовета был целый год на проведение аукциона. Была возможность предусмотреть все необходимые работы для того, чтобы благоустройство территории не пришлось переделывать. Но все это почему-то отложили на конец октября.





В итоге активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Курские активисты ОНФ в ходе мониторинга госзакупок обратили внимание на лот на сумму более миллиона рублей по благоустройству площадки в селе Дичня Курчатовского района. Прием заявок по лоту начался в середине октября, а исполнение по нему установлено на 10 декабря. Кроме того, выявлена интересная особенность проекта – заказчик не предусмотрел демонтаж асфальтового покрытия.