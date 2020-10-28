Курские активисты ОНФ просят прокуратуру проверить благоустройство сельской площадки

Тротуарная плитка на асфальт по всем строительным правилам и нормам не кладется, иначе она может подняться, поясняют общественники.
Поскольку деньги на благоустройство выделены в рамках программы «Формирование современной городской среды», не предусматривая демонтаж асфальта, администрация закладывает на будущее или конфликт с подрядчиком или еще одну возможность нерационального использования бюджетных средств. К такому выводу пришли активисты, справедливо заметив, что у сельсовета был целый год на проведение аукциона. Была возможность предусмотреть все необходимые работы для того, чтобы благоустройство территории не пришлось переделывать. Но все это почему-то отложили на конец октября.
В итоге активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.