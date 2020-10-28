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Госавтоинспекцию Курской области возглавил подполковник из Орла

Его представил личному составу глава регионального УМВД
Госавтоинспекцию Курской области возглавил подполковник из Орла

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В Госавтоинспекции Курской области назначен новый начальник. Это подполковник полиции Андрей Фарафонов. Его представил личному составу глава регионального УМВД генерал-майор полиции Виктор Косарев. Он рассказал о первоочередных задачах, поставленных перед УГИБДД, по снижению аварийности на курских дорогах и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Новый начальник Госавтоинспекции отметил, что к реализации поставленных задач приступит уже сегодня. 

Справка УМВД России по Курской области:

Подполковник полиции Андрей Васильевич Фарафонов начал службу в 1995 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Орловской области. В его послужном списке должности командира взвода батальона ДПС ГИБДД при УВД Орловской области, государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОВД Советского района УВД Орла, начальника отделения ГИБДД ОВД Советского района УВД Орла, заместителя начальника отдела ГИБДД УВД по Орлу.

С 2011 года по декабрь 2018 года возглавлял работу отдела ГИБДД УМВД России по Орлу.

С декабря 2018 года по октябрь 2020 года руководил  Управлением ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

20 октября 2020 года назначен на должность начальника УГИБДД УМВД России по Курской области.



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