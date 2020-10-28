Госавтоинспекцию Курской области возглавил подполковник из Орла

Его представил личному составу глава регионального УМВД

В Госавтоинспекции Курской области назначен новый начальник. Это подполковник полиции Андрей Фарафонов. Его представил личному составу глава регионального УМВД генерал-майор полиции Виктор Косарев. Он рассказал о первоочередных задачах, поставленных перед УГИБДД, по снижению аварийности на курских дорогах и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Новый начальник Госавтоинспекции отметил, что к реализации поставленных задач приступит уже сегодня.