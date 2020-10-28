Госавтоинспекцию Курской области возглавил подполковник из Орла
Его представил личному составу глава регионального УМВД
Справка УМВД России по Курской области:
Подполковник полиции Андрей Васильевич Фарафонов начал службу в 1995 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Орловской области. В его послужном списке должности командира взвода батальона ДПС ГИБДД при УВД Орловской области, государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОВД Советского района УВД Орла, начальника отделения ГИБДД ОВД Советского района УВД Орла, заместителя начальника отдела ГИБДД УВД по Орлу.
С 2011 года по декабрь 2018 года возглавлял работу отдела ГИБДД УМВД России по Орлу.
С декабря 2018 года по октябрь 2020 года руководил Управлением ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.
20 октября 2020 года назначен на должность начальника УГИБДД УМВД России по Курской области.