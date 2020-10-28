разделе «Надежда России» - «Спортивная школа года». Голосование продлится до 23:59 (по московскому времени) 1 ноября, в нем могут принять участие все желающие.Курская областная спортшкола олимпийского резерва по фехтованию номинирована на Национальную спортивную премию-2020. Поддержать курскую спортивную школу можно на официальном сайте премии в
Надо отметить, что курская школа фехтования не первый раз в числе номинантов Национальной спортивной премии, была в номинации «Надежда России» ее победителем, становилась финалистом.
Сейчас в школе занимаются 325 спортсменов, с которыми работают заслуженные тренеры России Елена Кажикина, Ильдар Мавлютов, Лидия Сафиуллина, отмечают в областном комитете по физической культуре и спорту. Их воспитанники неоднократно становились победителями и призерами первенств России, Европы и мира.
Спортсмены занимаются в одном зале с признанными звездами мирового фехтования: чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, шестикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы Инной Дериглазовой, а также чемпионкой Олимпийских игр-2008 в Пекине, чемпионкой мира и Европы Евгенией Ламоновой.
Курская спортшкола по фехтованию номинирована на Национальную спортивную премию-2020
Проголосовать можно до 23:59 (по московскому времени) 1 ноября