Курские спасатели подвели итоги летнего сезона
Прошедший весенне-летний сезон для курских спасателей выдался по-настоящему жарким - в регионе складывалась непростая обстановка с пожарами
Также подвели итоги купального сезона, сообщает телеканал «ТАКТ». В текущем году в Курской области официально работали 52 пляжа. Водоёмы ежедневно патрулировали более 300 оперативных групп. Особое внимание спасатели обращали на состояние отдыхающих – нетрезвым гражданам у береговой линии не место. Несмотря на проводимую профилактическую работу, трагедий избежать не удалось.
Иван Лунёв, начальник Главного управления МЧС России по Курской области: «В этом году впервые купальный сезон начался практически на 2 недели позже. К сожалению, это не дало снижения количества происшествий на воде. На сегодняшний день допущено 43 происшествия, где погибли наши граждане. К сожалению, в этом году мы потеряли 6 детей».
Сейчас важным этапом работы для спасателей стала подготовка жилого фонда к зиме. Основное внимание обращают на так называемую категорию «группы риска». Согласно статистике, в регионе на учёте состоят более 16, 5 тысяч с таких граждан.
Иван Лунёв: «У нас достаточно значительное количество таких людей: одиноких, престарелых, инвалидов. Кстати, и злоупотребляющих спиртными напитками. Конечно же, это многодетные семьи. Которым на уровне органов исполнительной власти, местного самоуправления, ГУ МЧС во взаимодействии уделяется самое серьёзное внимание».
Уже сейчас разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасности курян в зимнее время и на воде. На контроле будут находиться в первую очередь водоёмы, через которые граждане переходят с берега на берег в период становления льда, а также места зимней рыбалки.
Иван Лунёв: «Уже принято и с 1 июля вступило в действие изменение в закон Курской области об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности те категории граждан, которые не покидают лёд. Хотя им были сделаны уже
неоднократно замечания. Сумма штрафа увеличена. Это тоже, я считаю, один из форматов влияния на наших граждан, чтобы они не нарушали действующее законодательство».