  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская пенсионерка, спасая внука от выдуманного ДТП, выбросила в окно 50 тысяч рублей

Лжеофицер позвонил ей и сообщил, что её внук совершил серьёзное ДТП - сбил беременную женщину
Курская пенсионерка, спасая внука от выдуманного ДТП, выбросила в окно 50 тысяч рублей

Читайте также

В Курске пенсионерка выбросила в окно 50 тысяч рублей. Вечером 73-летней женщине позвонил на стационарный телефон человек, который представился офицером силового ведомства. Он сообщил шокирующую новость – её внук совершил серьёзное ДТП и сбил беременную женщину. Собеседник объяснил, что за подобный проступок молодой человек может отправиться в тюрьму на 10 лет, но спасти его от этой участи можно за деньги. Лжеофицер говорил убедительно и рассказал, что за суммой в 50 тысяч приедет его знакомый. Для конспирации, купюры нужно было завернуть в пакет и выбросить в окно, чтобы их могли забрать с земли. 

Чтобы спасти внука от выдуманного ДТП, пенсионерка отдала последние сбережения. Когда всё закончилось, она задумалась о происходящем и решила позвонить родственникам. Выяснилось, что молодой человек находился дома, и ни в каких авариях не участвовал. Тогда курянка обратилась в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас аферистов ищут.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Грядущей ночью в Курской области прогнозируют до 2º мороза и туман

Курск получит деньги на модернизацию системы теплоснабжения из Фонда содействия реформированию ЖКХ

К следующей неделе в аптечные сети Курской области дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных препаратов и антибиотиков

Курским барам и ресторанам запретили работать по ночам

Путин: "Больных коронавирусом россиян обеспечат бесплатными лекарствами"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске