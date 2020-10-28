Курская пенсионерка, спасая внука от выдуманного ДТП, выбросила в окно 50 тысяч рублей
Лжеофицер позвонил ей и сообщил, что её внук совершил серьёзное ДТП - сбил беременную женщину
Чтобы спасти внука от выдуманного ДТП, пенсионерка отдала последние сбережения. Когда всё закончилось, она задумалась о происходящем и решила позвонить родственникам. Выяснилось, что молодой человек находился дома, и ни в каких авариях не участвовал. Тогда курянка обратилась в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас аферистов ищут.