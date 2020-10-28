Курская пенсионерка, спасая внука от выдуманного ДТП, выбросила в окно 50 тысяч рублей

Лжеофицер позвонил ей и сообщил, что её внук совершил серьёзное ДТП - сбил беременную женщину

В Курске пенсионерка выбросила в окно 50 тысяч рублей. Вечером 73-летней женщине позвонил на стационарный телефон человек, который представился офицером силового ведомства. Он сообщил шокирующую новость – её внук совершил серьёзное ДТП и сбил беременную женщину. Собеседник объяснил, что за подобный проступок молодой человек может отправиться в тюрьму на 10 лет, но спасти его от этой участи можно за деньги. Лжеофицер говорил убедительно и рассказал, что за суммой в 50 тысяч приедет его знакомый. Для конспирации, купюры нужно было завернуть в пакет и выбросить в окно, чтобы их могли забрать с земли.Чтобы спасти внука от выдуманного ДТП, пенсионерка отдала последние сбережения. Когда всё закончилось, она задумалась о происходящем и решила позвонить родственникам. Выяснилось, что молодой человек находился дома, и ни в каких авариях не участвовал. Тогда курянка обратилась в полицию, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас аферистов ищут.