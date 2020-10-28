К следующей неделе в аптечные сети Курской области дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных препаратов и антибиотиков

А чтобы скорые успевали на вызовы, предоставят часть автопарка областной администрации и машины соцслужб

К понедельнику в аптечные сети Курской области дополнительно поставят 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов, сообщил сегодня Роман Старовойт. С их помощью проводят эффективную терапию больных COVID-19.В больницы в ближайшие три недели поступят 44 высокопоточных аппарата для кислородной терапии, 27 систем очистки дыхательных путей и 300 кислородных концентраторов. Также глава региона поручил приобрести пульсоксиметры для поликлиник, чтобы врачи могли лучше контролировать состояние пациентов, которые лечатся на дому.Кроме этого, Роман Старовойт отметил, что нагрузка на скорую помощь возросла в 2 раза по сравнению с весной — в день поступает более 900 вызовов. В связи с этим губернатор поручил предоставить часть автопарка областной администрации и машины соцслужб для доставки врачей к пациентам и перевозке биоматериала в лаборатории.