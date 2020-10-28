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Курск получит деньги на модернизацию системы теплоснабжения из Фонда содействия реформированию ЖКХ

Деньги направят на реконструкцию сетей теплоснабжения в Центральном и Железнодорожном округах Курска
Курск получит деньги на модернизацию системы теплоснабжения из Фонда содействия реформированию ЖКХ

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До 2023 года в рамках заключённой ранее концессии с компанией «Квадра» регион получит около 619 млн рублей. Из них 300 млн - выделит Фонд ЖКХ, 100 млн составят средства консолидированного бюджета Курской области, а без малого 219 млн вложит инвестор.

Деньги направят на реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяжённостью 22,5 км в Центральном и Железнодорожном округах Курска. Работы проведут в ближайшие три года.

Напомним, концессионное соглашение с ПАО «Квадра» рассчитано на 15 лет.
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