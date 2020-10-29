В Курской области лесных обитателей подкармливают бураками
Оборудованием подкормочных площадок, кормушек и солонцов занимаются охотоведы и государственные инспекторы по охране диких животных
Кормовая база диких животных сейчас значительно сократилась, так как аграрии уже убрали более половины свекловичных и кукурузных плантаций, а уборка подсолнечника практически полностью завершена.
«Подкормка позволяет животным пережить холодное время года», – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.