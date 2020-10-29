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В Курской области лесных обитателей подкармливают бураками

Оборудованием подкормочных площадок, кормушек и солонцов занимаются охотоведы и государственные инспекторы по охране диких животных
В Курской области лесных обитателей подкармливают бураками

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Обитателей лесов Курской области начали подкармливать. Оборудованием подкормочных площадок, кормушек и солонцов занимаются охотоведы и государственные инспекторы по охране диких животных по всей области. Они также проводят обязательную дезинфекцию территории, выкладывают корма и соль, которая является важным элементом рациона животных. 

Кормовая база диких животных сейчас значительно сократилась, так как аграрии уже убрали более половины свекловичных и кукурузных плантаций, а уборка подсолнечника практически полностью завершена. 
«Подкормка позволяет животным пережить холодное время года», – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков. 

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