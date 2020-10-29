В детском магазине Курска продавцы нарушали масочный режим

Ревизоры теперь выходят и на внеплановые рейды по обращениям курян

Специалисты курского комитета экономического развития, окружных администраций и управления по делам ГО и ЧС усилили контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками предприятий потребительской сферы и бытового обслуживания. В ходе последнего рейда обследовано 73 предприятия. Вынесено три предупреждения и составлен один протокол об административной ответственности – в магазине «Детский мир» продавцы нарушали масочный режим.Как отметила председатель комитета экономического развития города Курска Светлана Михайлова, ревизоры теперь выходят на внеплановые рейды на основании обращений курян.