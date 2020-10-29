Четыре курских призывника не отправились в армию из-за коронавируса
Больше сотни курских новобранцев уже отправились к месту службы
Отмечается, что призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм. Всех парней обязательно тестируют на COVID-19: сначала в муниципальном образовании, затем на сборном пункте, а по прибытии на место службы они проходят двухнедельный карантин. Тестирование на коронавирус проходят все, включая начальников команд.
Всего в Вооруженные силы России отправятся более тысячи курян в возрасте от 18 до 27 лет. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря.