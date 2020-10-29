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Четыре курских призывника не отправились в армию из-за коронавируса

Больше сотни курских новобранцев уже отправились к месту службы
Четыре курских призывника не отправились в армию из-за коронавируса

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Больше сотни курских новобранцев уже отправились к месту службы, четверых не приняли - у них  выявили коронавирус. По словам военного комиссара Курской области Владимира Родионова, большинство новобранцев отправится в подразделения Западного военного округа, часть - в Южный военный округ. Некоторые из них пройдут службу в Калининграде.

Отмечается, что призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм. Всех парней обязательно тестируют на COVID-19: сначала в муниципальном образовании, затем на сборном пункте, а по прибытии на место службы они проходят двухнедельный карантин. Тестирование на коронавирус проходят все, включая начальников команд.

Всего в Вооруженные силы России отправятся более тысячи курян в возрасте от 18 до 27 лет. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря. 
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