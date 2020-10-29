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Лента новостей / В регионе

Курская ГИБДД принимает по электронной очереди или в порядке «живой очереди»

На портале Госуслуг снова произошел сбой

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На портале Госуслуг снова произошел сбой, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно. Из-за сбоя в ближайшее время курская Госавтоинспекция будет принимать граждан с использованием систем электронной очереди или в порядке «живой очереди». Соответствующее указание МВД России уже направлено в территориальные подразделения.

Прием в подразделениях будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Для исключения скопления большого числа посетителей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан режим работы могут изменить. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число задействованных сотрудников. Напомним, ранее курская ГИБДД объявила о работе в выходные - в воскресенье и в понедельник. 

Информация об изменении режимов и условий работы регистрационно-экзаменационных подразделений будет размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в соцсетях.
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