В Курской области юный селянин сначала угнал машину у старика, а потом ограбил его дом
19-летний парень пробрался в дом пенсионера ночью, пока тот спал
Мужчина, осмотрев свой дом с утра понял, что ночью в его жилище проник неизвестный - было похищено пропаже 80 тысяч рублей. Он не стал приводить в порядок вещи, благодаря чему полицейские собрали оставленные злоумышленником следы.
Выяснилось, что ограбление совершил хорошо знакомый правоохранителям селянин. Он является фигурантом уголовного дела по факту более 10 угонов, один из которых совершил в отношении того же пенсионера, у которого похитил деньги. Ранее судимому молодому человеку срочно понадобились средства. После кражи он направился в друзьям в Железногорск, где всю сумму потратил на развлечения.
Чуть больше суток понадобилось для его задержания. Помимо уже начатых уголовных производств в отношении юного преступника возбудили уголовное дело по факту кражи. На время следствия он арестован.