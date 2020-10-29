В Курской области юный селянин сначала угнал машину у старика, а потом ограбил его дом

19-летний парень пробрался в дом пенсионера ночью, пока тот спал

В Хомутовском районе Курской области 19-летний парень ограбил дом старика, пока тот спал. Юноша ночью проник в жилище 91-летнего соседа и, осторожно обыскав помещение, чтобы не разбудить хозяина, нашел деньги и скрылся.Мужчина, осмотрев свой дом с утра понял, что ночью в его жилище проник неизвестный - было похищено пропаже 80 тысяч рублей. Он не стал приводить в порядок вещи, благодаря чему полицейские собрали оставленные злоумышленником следы.Выяснилось, что ограбление совершил хорошо знакомый правоохранителям селянин. Он является фигурантом уголовного дела по факту более 10 угонов, один из которых совершил в отношении того же пенсионера, у которого похитил деньги. Ранее судимому молодому человеку срочно понадобились средства. После кражи он направился в друзьям в Железногорск, где всю сумму потратил на развлечения.Чуть больше суток понадобилось для его задержания. Помимо уже начатых уголовных производств в отношении юного преступника возбудили уголовное дело по факту кражи. На время следствия он арестован.