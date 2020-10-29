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За сутки в Курской области зафиксировано 7 смертей от COVID-19

Выявлен еще 121 новый случай заражения, из них в Курске - 56

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За сутки в Курской области зафиксировано 7 смертей от COVID-19. Скончались мужчина 67 лет и женщины 64, 70, 71, 73, 77 и 78 лет. Таким образом, по официальным данным регионального оперштаба, в Курской области зарегистрировано 89 смертей от коронавируса. 

За минувший день выявлен еще 121 новый случай заражения, из них в Курске - 56. Также большой прирост отмечен в Касторенском (22) и Мантуровском (11) районах. Выписано за день 117 пациентов. Остается под медицинским наблюдением 2561 курянин. 

В целом по России за последние сутки зафиксировали 17 717 новых случаев коронавируса.
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