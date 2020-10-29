Курское «Динамо» разгромило столичных одноклубниц в матче чемпионата России

Встреча прошла в среду в столице и завершилась со счетом 103:56 в пользу курской команды

Курское «Динамо» одержало победу над одноклубницами из Москвы в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Встреча прошла в среду в столице и завершилась со счетом 103:56 в пользу курской команды.Лучшими в составе победительниц стали Арике Огунбовале — 18 очков, Раиса Мусина — 16 очков, Юлия Козик — 12 очков (четыре дальних попадания), Аманда Базуку — 11 очков, Ольга Фролкина — 11 очков, Алекс Бентли — 10 очков, дабл-дабл оформила Стефани Мавунга — 10 очков и 10 подборов.1-го ноября команда Элен Шакировой на своей площадке в курском СКК примет «Спарту энд К» из подмосковного города Видное. Матч пройдет без зрителей.