Лечить больных коронавирусом курян на дому будут психиатры и наркологи

«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал замгубернатора

В Курской области на борьбу с коронавирусом бросают буквально все силы - лечить пациентов на дому будут, в том числе, наркологи и психиатры. Об этом объявил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал чиновник. Это, по его словам, сейчас основная задача курского здравоохранения.Причина в том, что медиков не хватает. На помощь пока приходят студенты медуниверситета.Ранее власти заверили, что для борьбы с коронавирусом есть и кадры, и койки, и лекарства. Но там речь шла в основном о ковидных стационарах.