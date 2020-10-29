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Лечить больных коронавирусом курян на дому будут психиатры и наркологи

«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал замгубернатора
Лечить больных коронавирусом курян на дому будут психиатры и наркологи

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В Курской области на борьбу с коронавирусом бросают буквально все силы - лечить пациентов на дому будут, в том числе, наркологи и психиатры. Об этом объявил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал чиновник. Это, по его словам, сейчас основная задача курского здравоохранения.
Причина в том, что медиков не хватает. На помощь пока приходят студенты медуниверситета. 

Ранее власти заверили, что для борьбы с коронавирусом есть и кадры, и койки, и лекарства. Но там речь шла в основном о ковидных стационарах. 

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