Лечить больных коронавирусом курян на дому будут психиатры и наркологи
«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал замгубернатора
«То есть всех врачей, которые не задействованы в лечении COVID-19, мы будем задействовать, чтобы они работали», - сказал чиновник. Это, по его словам, сейчас основная задача курского здравоохранения.
Причина в том, что медиков не хватает. На помощь пока приходят студенты медуниверситета.
Ранее власти заверили, что для борьбы с коронавирусом есть и кадры, и койки, и лекарства. Но там речь шла в основном о ковидных стационарах.