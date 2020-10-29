Дешевый букет обошелся курянину в 17 тысяч рублей

Горожанин, оплачивая доставку цветов, предоставил мошенникам полные данные кредитки и проверочные коды из смс

Житель Курска лишился почти 17 тысяч рублей, пытаясь купить букет жене.В Интернете он нашел рекламу выгодной покупки большого букета. Композиция стоила в несколько раз дешевле, чем в магазинах нашего города. Отказываться от такого предложения в преддверии дня рождения супруги мужчина не стал. Он связался по телефону с представителями фирмы. На вопрос о низких ценах ему сообщили, что их компания молодая и это временное предложение для раскрутки бизнеса. Однако находятся они в соседнем городе, поэтому необходимо оплатить доставку. Для этого курянину прислали специальную ссылку, первые буквы которой действительно совпали с названием рекламного сайта.Курянина не насторожило, что вместо введения только номера карты, необходимо было указать полные данные кредитки и проверочные коды из смс. Не задумываясь, он ввел всю секретную информацию. Ссылка же оказалась вирусной, в результате чего мошенники получили доступ к счетам горожанина и похитили его деньги. После кражи денег телефон оператора оказался заблокированным.Возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.