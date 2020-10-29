  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Дешевый букет обошелся курянину в 17 тысяч рублей

Горожанин, оплачивая доставку цветов, предоставил мошенникам полные данные кредитки и проверочные коды из смс
Дешевый букет обошелся курянину в 17 тысяч рублей

Читайте также

Житель Курска лишился почти 17 тысяч рублей, пытаясь купить букет жене. 

В Интернете он нашел рекламу выгодной покупки большого букета. Композиция стоила в несколько раз дешевле, чем в магазинах нашего города. Отказываться от такого предложения в преддверии дня рождения супруги мужчина не стал. Он связался по телефону с представителями фирмы. На вопрос о низких ценах ему сообщили, что их компания молодая и это временное предложение для раскрутки бизнеса. Однако находятся они в соседнем городе, поэтому необходимо оплатить доставку. Для этого курянину прислали специальную ссылку, первые буквы которой действительно совпали с названием рекламного сайта. 

Курянина не насторожило, что вместо введения только номера карты, необходимо было указать полные данные кредитки и проверочные коды из смс. Не задумываясь, он ввел всю секретную информацию. Ссылка же оказалась вирусной, в результате чего мошенники получили доступ к счетам горожанина и похитили его деньги. После кражи денег телефон оператора оказался заблокированным.

Возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман и небольшие дожди прогнозируют завтра в Курской области

Курянка распознала попавшую к ней фальшивую купюру, но решила избавиться от нее в магазине

Курский "Авангард" обыграл "Строгино" в домашнем матче ПФЛ

Курской области на препараты для амбулаторного лечения больных коронавирусом выделят 41 млн рублей

Комиссия приняла в эксплуатацию благоустроенную Театральную площадь в Курске

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске