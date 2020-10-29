Комиссия приняла в эксплуатацию благоустроенную Театральную площадь в Курске

Однако весной плитку могут переделать, если темные пятна на ней не исчезнут

В Курске завершилась реконструкция Театральной площади. Сегодня специальная комиссия приняла ее в эксплуатацию. Все недочеты и замечания, которые комиссия высказывала ранее, подрядчик устранил.Там полностью заменили плитку, смонтировали энергоэффективное освещение, установили 24 лавочки, малые архитектурные формы и инсталляции. Кстати, помимо светящейся арки, которая уже установлена на Театральной площади, появятся еще две новогодние инсталляции. В планах также качели, туалет и знак «Театральная площадь». Площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров.Однако остались – высолы, которые негативно влияют на визуальное восприятие. На поверхности наблюдаются многочисленные пятна темно – серого и белого цвета. По информации представителей завода изготовителя они вызваны отложением кристаллов растворимых соединений из состава бетона. Если весной ситуация не изменится, то по гарантии покрытие заменят.Кроме этого, планируется установка и новых цветочных композиций. Сейчас на площади высажены хризантемы, а весной и летом там посадят розы.Напомним, работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».