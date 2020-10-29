Курской области на препараты для амбулаторного лечения больных коронавирусом выделят 41 млн рублей
На базе «Курской фармации» заработала горячая линия по вопросам наличия медикаментов в аптеке
Кроме того, в начале следующей недели в местные аптеки поступит около 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов, которые входят в список жизненно необходимых. Их стоимость регламентируется государством, соответственно, аптечные сети цены на эти препараты завысить не могут.
По информации «Курской фармации», с понедельника в их филиалы, а также часть аптек сети «Здравница» поступят антибиотики и противовирусные препараты отечественного производства: «Цефтриаксон», «Цефотаксим», «Левофлоксацин», «Максиган», «Кларуктам», «Мофлокс», «Азитромицин», «Арбидол» и «Амоксициллин».
Тем временем на базе «Курской фармации» заработала горячая линия по вопросам наличия медикаментов в аптеке: 8 (4712) 515-515, телефон работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера.