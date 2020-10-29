Курской области на препараты для амбулаторного лечения больных коронавирусом выделят 41 млн рублей

На базе «Курской фармации» заработала горячая линия по вопросам наличия медикаментов в аптеке

Курской области на приобретение препаратов для амбулаторного лечения больных коронавирусом выделят 41 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий на совещании по вопросам лекарственного обеспечения. Региональный комитет здравоохранения сформировал перечень лекарственных препаратов.Кроме того, в начале следующей недели в местные аптеки поступит около 100 тысяч упаковок противовирусных и антибактериальных препаратов, которые входят в список жизненно необходимых. Их стоимость регламентируется государством, соответственно, аптечные сети цены на эти препараты завысить не могут.По информации «Курской фармации», с понедельника в их филиалы, а также часть аптек сети «Здравница» поступят антибиотики и противовирусные препараты отечественного производства: «Цефтриаксон», «Цефотаксим», «Левофлоксацин», «Максиган», «Кларуктам», «Мофлокс», «Азитромицин», «Арбидол» и «Амоксициллин».Тем временем на базе «Курской фармации» заработала горячая линия по вопросам наличия медикаментов в аптеке: 8 (4712) 515-515, телефон работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера.