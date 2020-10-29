Курянка распознала попавшую к ней фальшивую купюру, но решила избавиться от нее в магазине
Женщина, сама ранее работавшая кассиром, расплатилась поддельной 5-тысячной купюрой в одном из магазинов в поселке Золотухино
Сотрудники полиции изучили кадры с камер видеонаблюдения, на которых просматривалась внешность подозреваемой и быстро установили ее личность. Вскоре женщину задержали. Сообщается, что она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело, селянку заключили под стражу.
В региональном УМВД отметили, что с руководством и сотрудниками торговой точки, где обнаружили поддельную денежную купюру, полицейские проведут дополнительные обучающие мероприятия с подробным разъяснением, как распознать поддельные деньги и куда обращаться в случае их выявления.