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Курянка распознала попавшую к ней фальшивую купюру, но решила избавиться от нее в магазине

Женщина, сама ранее работавшая кассиром, расплатилась поддельной 5-тысячной купюрой в одном из магазинов в поселке Золотухино
Курянка распознала попавшую к ней фальшивую купюру, но решила избавиться от нее в магазине

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38-летней жительнице Курской области грозит до 8 лет лишения свободы по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Селянка расплатилась поддельной 5-тысячной купюрой в магазине в поселке Золотухино. Примечательно, что женщина сама ранее работала продавцом-кассиром и сразу распознала признаки фальшивки. Подделка ей попалась в Курске. Вместо того, чтобы сообщить в полицию, она решила избавиться от нее в магазине. 

Сотрудники полиции изучили кадры с камер видеонаблюдения, на которых просматривалась внешность подозреваемой и быстро установили ее личность. Вскоре женщину задержали. Сообщается, что она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело, селянку заключили под стражу. 

В региональном УМВД отметили, что с руководством и сотрудниками торговой точки, где обнаружили поддельную денежную купюру, полицейские проведут дополнительные обучающие мероприятия с подробным разъяснением, как распознать поддельные деньги и куда обращаться в случае их выявления.

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