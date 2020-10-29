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Лента новостей / В регионе

Курские фермеры могут получить консультацию специалистов АПК

Специалисты оказывают помощь на безвозмездной основе
Курские фермеры могут получить консультацию специалистов АПК

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Курские фермеры могут получить консультацию специалистов АПК. Ее предоставят на безвозмездной основе в Центре компетенций в агропромышленном комплексе Курской области. 

Специалисты расскажут о мерах государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования, помогают в подготовке и оформлении документов, включая разработку бизнес-планов и составление финансово-экономического обоснования для участия в программах государственной поддержки на получение грантов в форме субсидий. 

Также в Центре компетенций проводят консультации по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, предоставляют юридические услуги, в том числе по подготовке и оформлению документов в органах ФНС для регистрации, реорганизации или ликвидации предпринимательской деятельности. 

Сельхозтоваропроизводителям, получившим господдержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом, предоставляются услуги по их сопровождению в части формирования необходимого пакета отчетных документов. 

 Обратиться в  Центр компетенций АПК можно по адресу: Курск, ул. Радищева, 17, кабинет 322, по телефонам: 8 (4712) 52-00-67 и 52-07-75, а также по электронной почте: E-mail: ck-kursk@mail.ru. 

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