В Курске шел из жизни народный художник России Василий Ерофеев

Более тридцати лет Василий Ерофеев являлся единственным художником Курской области, удостоенным такого высокого звания

В Курске ушел из жизни народный художник России Василий Ерофеев. Ему было 83 года.Работы Василия Ерофеева хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Курской картинной галереи имени А. Дейнеки, в музеях Магнитогорска, Красноярска, Белгорода, Дирекции художественных выставок Министерства культуры РСФСР, выставочном фонде Союза художников России, в частных собраниях России, Украины, Эстонии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Франции, Италии и США.Более тридцати лет Василий Ерофеев являлся единственным художником Курской области, удостоенным такого высокого звания. Василий Иванович – действительный член Академии гуманитарных наук (1994), лауреат Премии Губернатора Курской области им. А.А. Дейнеки (2005), победитель конкурса общественного признания «Человек года» в номинации «Творчество» (2013), профессор кафедры живописи Курского государственного университета, единственный курский живописец, чьи произведения находятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи.За успехи в творческой и педагогической деятельности в 1986 году Василию Ерофееву было присвоено почётное звание «Народный художник РСФСР», а также звания «Отличник высшего профессионального образования» (1982). В разные годы он был награждён Дипломами АХ СССР (1971, 1975, 1985), Дипломами Совета Министров РCФCР (1967, 1976, 1977, 1981), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1970), медалями «За трудовое отличие» (1983), «850 лет г. Москве» (1997).За выдающийся вклад в изобразительное искусство России награждён Золотой медалью Союза художников России им. В.И.Сурикова (2014), благодарственным письмом Секретариата СХР (2016), благодарственными письмами и почётными грамотами Администрации Курска и Курской области.