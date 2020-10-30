Администрацию Льгова заподозрили в превышении должностных полномочий

После визита губернатора Курской области к проверке подключатся правоохранительные органы

Роман Старовойт накануне побывал с внеплановой проверкой во Льгове. Поводом стали сообщения, что руководители местной администрации, в нарушении лесного законодательства, передали 500 гектаров леса с 200-летними дубами, высаженными ещё князем Барятинским, под вырубку частнику. Договор расторгнут через арбитражный суд. Ситуацию губернатор взял на контроль совместно с прокуратурой. Также льговскому лесу придадут статус «Особо охраняемой территории», специалисты вот-вот приступят к оценке.





На месте обнаружились и другие проблемы. В частности, жители аварийных домов на улице Горелова уже больше семи лет ждут переселения. Местные власти должны были предоставить новое жильё до конца этого года, однако строительство нового жилья до сих пор не началось - конкурс на земельные участки под строительство новых домов объявили только сейчас. Срок переселения опять переносится — на следующий год.





Проверил глава региона и площадку, где в скором времени должен появиться современный детский сад. Оказалось, что там до сих пор сносят старое здание. Администрация поздно предоставила проектировщикам градостроительный план и другие исходные данные. Теперь сроки строительства под угрозой срыва. Местному главе поручено ликвидировать завалы на участке к понедельнику.





Теперь Льговскую администрацию ждет еще одна проверка - по превышению должностных полномочий. Но уже с привлечением правоохранительных органов, подчеркнул губернатор.