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Еще четверо курян умерли от коронавируса

За сутки выявлено 122 новых случая заражения, из них в Курске - 47

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Еще четверо курян умерли от коронавируса: женщина 68 лет и мужчины 54, 55 и 59 лет, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, на данный момент официально зарегистрировано 93 смерти от COVID-19 в Курской области. 

За сутки выявлено 122 новых случая заражения, из них в Курске - 47. Также большой прирост отмечен в Железногорске (20) и Тимском районе (15). Выписано 87 пациентов, продолжают лечение 2592 курянина.  

В целом по России за минувший день выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах, это новый максимум за всю пандемию.
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