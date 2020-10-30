В общественном транспорте Курска дезинфицируют поручни, стекла и сиденья

А водителей проверяют на наличие признаков ОРВИ, на линию они выходят только с разрешения врача

В общественном транспорте Курска усилены меры по дезинфекции подвижного состава. Ежедневно на рейс выходит более 500 единиц пассажирского транспорта. Обработку проходит как муниципальный транспорт, так и частный.Промежуточную обработку транспорта проводят не реже двух раз в сутки, рассказал заместитель директора городского департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев. В начале рабочего дня водители получают необходимые дезинфицирующие средства. На конечных остановках обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя, после чего салон проветривают.Полную обработку транспорта проводят в депо: обрабатывают сидения, ручки и все внутренние поверхности антибактериальным раствором «Жавельон», потом тщательно моют мыльным раствором.Помимо этого, ежедневно во время прохождения предрейсового осмотра водителей проверяют на наличие признаков ОРВИ. На линию водители выходят только с разрешения врача.