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В общественном транспорте Курска дезинфицируют поручни, стекла и сиденья

А водителей проверяют на наличие признаков ОРВИ, на линию они выходят только с разрешения врача
В общественном транспорте Курска дезинфицируют поручни, стекла и сиденья

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В общественном транспорте Курска усилены меры по дезинфекции подвижного состава. Ежедневно на рейс выходит более 500 единиц пассажирского транспорта. Обработку проходит как муниципальный транспорт, так и  частный. 

Промежуточную обработку транспорта проводят не реже двух раз в сутки, рассказал заместитель директора городского департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев.  В начале рабочего дня водители получают необходимые дезинфицирующие средства. На конечных остановках обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя, после чего салон проветривают.

Полную обработку транспорта проводят в депо: обрабатывают сидения, ручки и все внутренние поверхности антибактериальным раствором «Жавельон», потом тщательно моют мыльным раствором.

Помимо этого, ежедневно во время прохождения предрейсового осмотра водителей проверяют на наличие признаков ОРВИ. На линию водители выходят только с разрешения врача.

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