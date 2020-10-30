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Лента новостей / В регионе

В Курской области с начала учебного года выявлено 300 очагов коронавируса в учреждениях образования

Заболели 529 человек, 261 из них - дети

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В Курской области с начала учебного года выявлено 300 очагов коронавируса в учреждениях образования. 
Заболели 529 человек, 261 из них - дети. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Олег Климушин на онлайн-конференции по ситуации с коронавирусом в образовательных учреждениях, которая проходит в эти минуты.

Случаи коронавируса выявлены в 28 детских садах, 116 школах, 18 ссузах, 5 вузах и в 9 учреждениях дополнительного образования. 173 класса в 116 школах переходили на дистанционное обучение, также удаленное учились 18 групп в ссузах и 38 групп в вузах. Кроме этого, по домам были отпущены 16 групп в детских садах. 

Школьные каникулы, как и было решено ранее, завершатся 8 ноября. Продлевать их пока не планируют, сообщил замгубернатора Александр Чуркин. 

Что касается подхвативших коронавирус студентов, для изоляции тех, кто болеет легкой форме, в каждом вузе организованы обсерваторы, туда же отправляют контактных. Также в Курске есть обсерватор на базе санатория имени Черняховского.

Отдельно глава курского Роспотребнадзора отметил, что родители отправляют заболевших школьников на учебу, сбив температуру. 

В курских вузах, сузах и детсадах введены утренние фильтры: всем входящим измеряют температуру. 

"Но люди начинают хитрить. Принимают жаропонижающее, на входе у них измеряют температуру, превышения нет. Но уже к обеду такой человек совершенно больной и заразил людей вокруг себя", - сказал Олег Климушин.

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