В Курске руководитель строительной фирмы пытался подкупить ревизора
Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей
"Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей. За эти деньги обещал ускорить выплаты за ранее проведенные фирмой строительные работы, а также в дальнейшем привлекать эту организацию к выгодным контрактам", - рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали непосредственно при получении взятки.
Возбуждено уголовное по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». За совершение этого преступления предусмотрен крупный штраф от одного до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.