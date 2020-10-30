В Курске руководитель строительной фирмы пытался подкупить ревизора

Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей

В Курске сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили факт коммерческого подкупа, совершенный руководителем одной из строительных организаций."Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей. За эти деньги обещал ускорить выплаты за ранее проведенные фирмой строительные работы, а также в дальнейшем привлекать эту организацию к выгодным контрактам", - рассказали в полиции.Подозреваемого задержали непосредственно при получении взятки.Возбуждено уголовное по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». За совершение этого преступления предусмотрен крупный штраф от одного до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.