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Лента новостей / В регионе

В Курске руководитель строительной фирмы пытался подкупить ревизора

Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей
В Курске руководитель строительной фирмы пытался подкупить ревизора

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В Курске сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили факт коммерческого подкупа,  совершенный руководителем одной из строительных организаций.

"Подозреваемый потребовал у представителя подрядной организации, деятельность которой контролировал, 170 тысяч рублей. За эти деньги обещал ускорить выплаты за ранее проведенные фирмой строительные работы, а также в дальнейшем привлекать эту организацию к выгодным контрактам", - рассказали в полиции. 

Подозреваемого задержали непосредственно при получении взятки. 

Возбуждено уголовное по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». За совершение этого преступления предусмотрен крупный штраф от одного до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.
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