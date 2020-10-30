Под Курском завершается ремонт дороги, по которой проходит крестный ход
Участок трассы Курск – Поныри в Золотухинском районе является частью важного туристического маршрута
Проезжую часть там расширили до четырех полос, перенесли коммуникации и установили барьерное ограждение. Дорожники уже уложили выравнивающий и верхний слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили бортовой камень. сейчас рабочие асфальтируют съезды к жилым домам, их порядка 170. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки термопластиком и установка новых знаков.
Изначально на реконструкцию дороги отводилось 2 года, но благодаря выделению дополнительного финансирования работы удастся закончить до конца этого года. Работами занимается «Фатежское ДРСУ» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».