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Под Курском завершается ремонт дороги, по которой проходит крестный ход

Участок трассы Курск – Поныри в Золотухинском районе является частью важного туристического маршрута


Под Курском завершается ремонт дороги, по которой проходит крестный ход

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В Золотухинском районе Курской области завершается ремонт четырехкилометрового участка трассы Курск – Поныри. Он является частью важного туристического маршрута - ежегодно там проходит крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, участие в котором принимают тысячи верующих со всей страны. Начало участка находится на въезде в селе Долгое, а конец – на пересечении улиц Мира и Электрической в местечке Свобода. 

Проезжую часть там расширили до четырех полос, перенесли коммуникации и установили барьерное ограждение. Дорожники уже уложили выравнивающий и верхний слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили бортовой камень. сейчас рабочие асфальтируют съезды к жилым домам, их  порядка 170. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки термопластиком и установка новых знаков. 

Изначально на реконструкцию дороги отводилось 2 года, но благодаря выделению дополнительного финансирования работы удастся закончить до конца этого года. Работами занимается «Фатежское ДРСУ» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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