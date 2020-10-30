В Курске разыскивают похитительницу банковской карты

Она сняла все сбережения владелицы кредитки – 68 тысяч рублей

Курские полицейские разыскивают похитительницу 68 тысяч рублей. Женщина сняла эти деньги с украденной банковской карты курянки.47-летняя жительница Курска дома обнаружила пропажу кредитки и обратилась в отделение банка. Там выяснилось, что со счета сняты все сбережения – 68 тысяч рублей. Курянка сама помогла злоумышленнице, записав свой ПИН-код на самой банковской карте, чтобы не забыть.Полицейские установили адрес банкомата, в котором сняли деньги. Правоохранители изъяли записи со всех камер видеонаблюдения установленных неподалёку. На кадрах удалось рассмотреть внешность злоумышленницы. Ее приметы сообщает городское УМВД:рост 170-175 см, худощавого телосложения. Была одета в спортивный костюм с серебристыми вставками, на голове бейсболка, на лице медицинская маска.Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о подозреваемой, обратиться в полицию по телефону 32-39-59 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.