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В Курске разыскивают похитительницу банковской карты

Она сняла все сбережения владелицы кредитки – 68 тысяч рублей

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Курские полицейские разыскивают похитительницу 68 тысяч рублей. Женщина сняла эти деньги с украденной банковской карты курянки. 

47-летняя жительница Курска дома обнаружила пропажу кредитки и обратилась в отделение банка. Там выяснилось, что со счета сняты все сбережения – 68 тысяч рублей. Курянка сама помогла злоумышленнице,  записав свой ПИН-код на самой банковской карте, чтобы не забыть.

Полицейские установили адрес банкомата, в котором сняли деньги. Правоохранители изъяли записи со всех камер видеонаблюдения установленных неподалёку. На кадрах удалось рассмотреть внешность злоумышленницы. Ее приметы сообщает городское УМВД: 

рост 170-175 см, худощавого телосложения. Была одета в спортивный костюм с серебристыми вставками, на голове бейсболка, на лице медицинская маска. 

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о подозреваемой, обратиться в полицию по телефону 32-39-59 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

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