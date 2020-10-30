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В Курске молодая мама забыла на скамейке рюкзак и лишилась денег и документов

Картой, которая была в рюкзаке, некий горожанин оплатил покупки в магазине
В Курске молодая мама забыла на скамейке рюкзак и лишилась денег и документов

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28-летняя курянка лишилась вещей, документов и денег из-за собственной рассеянности. Девушка, гуляя с ребёнком на улице Дзержинского, забыла свой рюкзак на скамейке. Вернувшись на место через 10 минут, своих вещей горожанка уже не обнаружила. 

Тем временем ей стали приходить СМС о списании средств с карты, которая осталась в рюкзаке. Не теряя времени, курянка обратилась в полицию. Удалось установить, что неизвестный оплатил украденной картой товар в минимаркете. А затем сделал ещё несколько аналогичных попыток. 

Полицейские попросили продавцов магазина сообщить, когда злоумышленник снова придёт за покупками. Через несколько дней похититель появился. Его удалось опознать по записям камер наблюдения и задержать. 
Дорогой рюкзак, вместе с документами и картами он выбросил, сейчас эти вещи ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело.
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