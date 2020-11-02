В проекте готовы участвовать как минимум шесть курских предприятий

В Курской области будут развивать промышленный туризм. губернатор обсудил взаимодействие с представителями АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».Концепция заключается во взаимодействии органов исполнительной власти, предприятий, туристических организаций и включает рекомендации по созданию производственных экскурсий и подготовке экскурсоводов.Готовность развивать площадки для промтуризма изъявили уже шесть курских предприятий. Минимум у двух из них уже есть собственный опыт проведения экскурсий на производство. В частности, Курская АЭС организовывает экскурсии, на которых можно получить достоверную информацию о применении атомной энергии. А Курский электроаппаратный завод разработал маршрут по индустриальному парку «Союз», включающий демонстрацию производств, контроля качества и стрит-арта. Недавно на стенах цехов лучшие уличные художники страны создали 8 муралов.Сейчас областная администрация прорабатывает вопрос подписания соглашения с «Агентством стратегических инициатив».