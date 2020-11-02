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В Курской области будут развивать промышленный туризм

В проекте готовы участвовать как минимум шесть курских предприятий
В Курской области будут развивать промышленный туризм

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В Курской области будут развивать промышленный туризм. губернатор обсудил взаимодействие с представителями АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Концепция заключается во взаимодействии органов исполнительной власти, предприятий, туристических организаций и включает рекомендации по созданию производственных экскурсий и подготовке экскурсоводов. 

Готовность развивать площадки для промтуризма изъявили уже шесть курских предприятий. Минимум у двух из них уже есть собственный опыт проведения экскурсий на производство. В частности, Курская АЭС организовывает экскурсии, на которых можно получить достоверную информацию о применении атомной энергии. А Курский электроаппаратный завод разработал маршрут по индустриальному парку «Союз», включающий демонстрацию производств, контроля качества и стрит-арта. Недавно на стенах цехов лучшие уличные художники страны создали 8 муралов. 

Сейчас областная администрация прорабатывает вопрос подписания соглашения с «Агентством стратегических инициатив».




ФОТО - СЕРГЕЙ ДОЛГОПОЛОВ 
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